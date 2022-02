Dakdekkers komen om in het werk: 'We krijgen 120 meldingen per dag'

De telefoon bij Drentse dakdekkers staat roodgloeiend. Door het stormachtige weekend is er veel schade aan daken en iedereen wil die zo snel mogelijk gerepareerd hebben. Dat ondervindt ook dakdekker Jaap Attema in Assen. "Er komen zo'n 120 meldingen per dag binnen."

Attema klimt de hoge ladder op die tegen het pand staat van Bouwman Aanhangwagens. Aan de zijkant van het dak is door de wind een stuk trespa-plaat afgebroken. "Daarna is het stuk het dak opgewaaid en heeft schade gemaakt aan de rest van het dak", legt de dakdekker uit. Vandaag zal niet alle schade volledig gerepareerd kunnen worden. "Met schademeldingen is het vooral inventariseren. Even een noodvoorziening maken en dan onderdelen bestellen."

'Normaal 20 meldingen per week'

Het zijn lange dagen voor Attema. "Normaal maak ik daken. Nu ben ik alleen maar aan het repareren. Normaal krijgen we gemiddeld 10 tot 20 meldingen per week. Dus je kan wel nagaan hoe druk het is." De schadegevallen lopen uiteen, maar de weggewaaide dakpannen voeren de boventoon. "De platte daken waaien niet zomaar weg, maar die hellende daken met pannen wel."

Univé

Dakdekkers zijn niet de enige die veel schademeldingen krijgen. Bij verzekeraar Univé houdt de telefoon niet op met rinkelen. "We hebben al meer dan 2000 schademeldingen binnen", vertelt Arvid Klijzing, adviseur bij Univé. "De uitgekeerde schade is inmiddels rond de 3,5 miljoen euro in één weekend. Op jaarbasis is dit normaal 11 tot 12 miljoen euro, dus dat is een behoorlijke hap."

Univé heeft een protocol voor wanneer een storm losbarst, legt Klijzing uit. "We zorgen dat het personeel wordt opgeschaald. Meer mensen aan de telefoon en meer mensen in de buitendienst. We zorgen dat de kleine schades makkelijk afgehandeld kunnen worden. Dat betekent ook dat mensen zelf het één en ander kunnen regelen. En de grote schades gaan we kijken."