Stil protest in Assen tegen verlies speelveld en buurtmoestuin

Er zijn plannen voor twaalf energiezuinige eengezinswoningen op de groene plek in de straat. Op de locatie stond een school met gymzaal, maar die zijn jaren geleden al gesloopt. De woningbouw kwam niet direct van de grond. En in de tussentijd heeft de buurt de voormalige schoollocatie als speelterrein en buurtmoestuin ingericht. Dat zou tijdelijk zijn, zo heeft de gemeente destijds aangegeven, maar de buurt wil het groene gebied nu niet meer kwijt.Het college snapt dat er tegenstanders zijn van de woningbouwontwikkeling, en vindt zelf groen en spelen in een wijk ook belangrijk. "Maar er is altijd gecommuniceerd dat het een ontwikkellocatie was. Er is een flinke woningbouwopgave in de stad, en meer dan de helft van de nieuwe woningen zal in de bestaande stad gerealiseerd moeten worden. Dan is het voor de hand liggend dat op vrijkomende locaties waar altijd bebouwing heeft gestaan ook weer bebouwing komt."De gemeente wil wel in gesprek met de buurt over alternatieven voor de bedreigde speelplek en de moestuin. Maar het college kijkt dan niet naar losse buurtlocaties, maar naar de wijk als geheel. Dat is de wijk Noorderpark, en daar zijn volgens B en W nog speelplekken in andere straten te vinden.Voor de Klenckestraat is er geen goed alternatief, zegt een bewoonster. "Nu rennen de kinderen met dit mooie weer zo de deur uit, en zijn ze zo op het speelveld tegenover ons huis. Dat krijg je nooit terug. Als je straks wil spelen, kan dat een paar straten verderop, waar je ook nog een drukke weg moet oversteken."Of er ook bewoners bezwaar gaan maken tegen de woningbouw is nog onbekend. Ze hebben zes weken de tijd.