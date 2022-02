Verkoopprijs van koopwoningen stijgen in Drenthe het hardst van Nederland

Een koopwoning in Drenthe is vorig jaar voor gemiddeld 316.653 euro verkocht. Dat is een stijging van bijna 19 procent vergeleken met 2020. Dat is de hoogste stijging van alle provincies in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging van ruim 18 procent is een ook forsere stijging vergeleken met 2020. Toen steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Drenthe met 10 procent. Vanaf 2015 schommelde de stijging ieder jaar tussen de 5 en 6 procent. In totaal zijn er vorig jaar 6915 koopwoningen in Drenthe verkocht.

Duurste woningen in Tynaarlo

De woningen in de gemeente Tynaarlo zijn vorig jaar gemiddeld voor het meeste geld verkocht. Daar is in 2021 een woning voor gemiddeld 411.599 euro verkocht. De goedkoopste woningen waren vorig jaar in Emmen te koop, waar een woning gemiddeld voor 262.002 euro is verkocht.

Bekijk hieronder voor hoeveel euro koopwoningen in de gemeenten in Drenthe vanaf 2000 zijn verkocht. Je kan ook op gemeente zoeken. (tekst gaat verder onder grafiek)

In de gemeente Aa en Hunze is van de provincie Drenthe de grootste stijging in de verkoopprijs te constateren. Daar viel een koopwoning vorig jaar 29,6 procent duurder uit vergeleken met 2020. In slechts vijf gemeenten in Nederland steeg de transactieprijs vergeleken met 2020 sneller. Opmerkelijk is dat in 2020 een koopwoning in Aa en Hunze nog met 'slechts' 6,7 procent duurder werd.

Ook in Meppel zijn koopwoningen flink duurder geworden. Waar een woning in 2020 nog 259.458 euro was, was dat vorig jaar omhoog geschoten naar 325.843 euro. Dat is een stijging van 25,6 procent, terwijl de woningen in 2020 met maar 1,5 procent duurder werden.

Bijna overal stijging

In bijna elke Nederlandse gemeente is vorig jaar de gemiddelde verkoopprijs voor een koopwoning gestegen. Slechts in twee gemeenten daalde de verkoopprijs: op Ameland en in Veere (Zeeland), maar in beide gevallen gaat het om een minimale daling.

De grootste stijging is in Oisterwijk, in Noord-Brabant. Daar steeg de prijs waarvoor een woning is verkocht met 32,5 procent.