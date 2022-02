Gemeentehuis Emmen installeert luchtreinigers voor veilige vergaderingen

Twee nieuwe luchtreinigers in de raadzaal van het gemeentehuis in Emmen moeten voor meer veiligheid voor werknemers en gemeenteraadsleden zorgen. Afgelopen week werden ze geplaatst.

Het idee voor de nieuwe luchtreinigers kwam door een bezoek van wethouder Guido Rink aan de productielocatie van HEPA-filters, van het bedrijf Pure Breeze in Emmen. Het gesprek ging over zaken rondom COVID-19 en de situatie over het thuiswerken bij de gemeente.

De gemeente wil nu door middel van de nieuwe reinigers een veiligere werkomgeving creëren. "Tijdens het gesprek werd ik bijgepraat over de kwaliteit, de mogelijkheden en het ontwerp van Pure Breeze. Ook is het mooi dat een bedrijf uit Emmen kan bijdragen aan een veiligere luchtkwaliteit in onze werk- en vergaderruimte", aldus Rink.

Luchtreinigers van Pure Breeze