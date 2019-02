Vacature: RTV Drenthe zoekt een multimedia vormgever/webdesigner

RTV Drenthe zoekt een ervaren:Je gaat werken in een klein team en bent verantwoordelijk voor het creëren en optimaliseren van alle visuele elementen van RTV Drenthe: van een leader voor een tv-programma tot het maken van een banner voor Facebook. Je gaat ook aan de slag met de vormgeving van onze websites.Je bent creatief en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Kritisch op je eigen en andermans werk. Want alleen samen kunnen we tot de mooiste producties komen. Je bent communicatief, raakt niet onder de indruk van strakke deadlines.Je hebt een HBO opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring in een soort gelijke functie. We verwachten van jou dat je Adobe Photoshop/Premiere/Illustrator/Audition/After Effects/Cinema 4D beheerst en kennis hebt van Dreamweaver, Animate, HTML en CSS. Daarnaast is ervaring met PHP, Javascript, Wordpress, FinalCutPro en Motion een pré.Een zeer veelzijdige en creatieve functie waarin je alle ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien. Je gaat werken in een leuke en multimediale organisatie met een informele sfeer. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.Voor meer informatie kun je contact opnemen met George Wesseling, manager Sales & Marketing, tel.nr.: 06-52670963.Is vormgeven je passie en ben je ook nog eens goed in webdesign? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Mail voor 12 maart a.s. een motivatie en CV naar onze adviseur P&O.