Naast Zuidwolde ook inbraken in dierenklinieken in Overijssel

Inbrekers lijken het gemunt te hebben op dierenartspraktijken. Afgelopen week was het raak in Zuidwolde, maar daarvoor waren vergelijkbare inbraken in Overijssel.

Vanuit de dierenartsenpraktijk in Zuidwolde werd in de nacht van 15 op 16 februari onder meer geld en medische apparatuur gestolen.

Schade, maar geen buit

Een paar dagen eerder werd er ingebroken bij een dierenartsenpraktijk in Heemserveen bij Hardenberg. Dit was in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 februari. Volgens een woordvoerder van politie Oost-Nederland is bij die inbraak veel schade ontstaan, maar de daders zijn zonder buit vertrokken.

Kluis gestolen

In december was een vergelijkbaar voorval in Den Ham, ook daar werd ingebroken in een dierenkliniek. Daarbij werden onder meer een geldbedrag en een kluis gestolen. Die kluis is uiteindelijk in januari teruggevonden. Volgens de politie is in beide Overijsselse zaken nog geen verdachte aangehouden en zijn tips over de inbraken welkom.

Verband tussen de zaken?