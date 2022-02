Minister Harbers steunt verdubbeling E233 en spoort Duitse collega's aan

Deze weg loopt van Hoogeveen via de A37 tot aan Zwartemeer en gaat dan in Duitsland onder meer via de B213 verder tot aan Cloppenburg.

Minister Harbers schrijft nu in een brief dat hij bij zijn Duitse collega Wissing navraag gaat doen over de verdubbeling van het weggedeelte tussen Meppen en Cloppenburg. Ondernemersorganisaties hadden minister Harbers om actie gevraagd, omdat er signalen zijn dat in Duitsland verschillende partijen de plannen voor verdubbeling een halt toe willen roepen.