Veel mensen zien de Nedersaksenlijn zitten, maar wie gaat 'm betalen?

Een andere bezoeker vindt de directe verbinding met Groningen belangrijk voor de jeugd. "De jeugd kan met een directe spoorlijn binnen afzienbare tijd in Groningen komen voor hun studie. Nu kost het de jongeren een uur en drie kwartier om er te komen."De kosten van de Nedersaksen-spoorlijn worden geschat op zo'n 250 miljoen euro. Een bedrag dat gedeputeerde Henk Brink niet zomaar op tafel wil leggen. "Al zouden we ons hele vermogen hierin stoppen, dan hebben we als provincie nog niet genoeg. Dan kun je kijken naar andere geldpotten en naar Den Haag. Ik heb er daar weleens over gesproken, maar daar deden ze de handen nog niet op elkaar", aldus Brink.De spoorlijn zou ook Twente beter verbinden met Noord-Nederland. Daarom was ook het provinciebestuur van Overijssel in het debat vertegenwoordigd. De provincies Groningen en Overijssel lijken meer interesse te hebben dan Drenthe.De trein zou vanuit Emmen via Musselkanaal, Stadskanaal, Veendam en Hoogezand-Sappemaar naar Groningen rijden. Inwoners en ondernemers in Ter Apel willen dat in dat dorp ook een station komt. Groningse gedeputeerde Fleur Gräper begrijpt die wens, maar zegt tegen RTV Noord dat een spoorlijn naar Ter Apel een stuk duurder is dan een die het dorp overslaat.Een traject met Ter Apel zou zo'n 500 tot 600 miljoen euro kosten. "We gaan er wel over in gesprek", zegt Henk Brink. "Maar we blijven nuchtere Drenten. Het geld moet er immers wel zijn."Het spoor tussen Zwolle en Meppel is nu het enige dat naar Noord-Nederland leidt. In het geval van aanrijdingen en storingen kan dit grote problemen veroorzaken. Een spoor dat vanuit Zwolle via Emmen naar Groningen gaat, zou in geval van nood dan een uitkomst zijn, omdat er een omweg is.