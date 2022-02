Progressief Westerveld en PvdA halen banden aan: 'Geen verloving, alleen knuffelen'

Progressief Westerveld (PW) en de Partij van de Arbeid Westerveld halen de banden aan voor de komende verkiezingen en de periode daarna. De politieke partijen zien veel overeenkomsten in de partijprogramma's en denken samen meer te bereiken. "Maar een stem op de één, is niet een stem op de ander", zegt fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA.

"Op landelijk niveau werken GroenLinks en PvdA ook samen", vertelt Puper. "Daarom hebben gekeken wat dat op lokaal niveau voor consequenties heeft." Samen zijn zestien punten gevonden waarover hetzelfde gedacht wordt. Ze zijn het bijvoorbeeld eens over verbeteren van de natuur, vernieuwing van boerenbedrijven, een duurzamer bedrijfsleven en de keuze voor grote windmolens langs de snelweg boven zonneparken. Puper: "We hebben gemeenschappelijke standpunten en hebben samen veel draagvlak. We zitten niet aan elkaar vast, maar het kan straks helpen bij de coalitieonderhandelingen omdat we al van elkaar de standpunten weten."

Het activistische karakter van PW hoeft daarbij volgens Puper niet in de weg te staan. "PW is scherp en heel voortvarend geweest op bepaalde natuuronderwerpen. Wij zij misschien wat behoudender, maar in de basis zijn we het vaak wel eens dat dingen moeten veranderen. Neem de landbouw of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: we moeten naar een ander model van boeren toe. Dat is een goed startpunt om gelijkenissen te vinden. Dat werkt twee kanten op: op het onderwerp onrechtmatig wonen zullen wij activistischer zijn dan PW omdat wij daar fel tegen zijn."

Fusie

De samenwerking is opvallend. De afgelopen maanden splitste PW zich op in twee fracties. Vanuit de oude gemeente Havelte was PW een samenwerking tussen GroenLinks en D66. Voor de komende verkiezingen gaan de D66-gezinde raadsleden apart verder met als lijsttrekker Anke Oosterhuis. Zij was in 2018 nog lijsttrekker van PW. Met de PvdA lijkt PW een nieuwe samenwerkingspartner gevonden te hebben.

Maar tot een fusie zal het nooit leiden, zegt Puper. "Zeker niet! Een stem op ons is niet een stem op PW. Wat dat betreft zijn we echt een eigen partij. De PVDA zal altijd eigen identiteit behouden. Dit is geen huwelijk, zelfs geen verloving. Hooguit knuffelen, en dat doen we graag. Ook met andere partijen als we samen dingen kunnen bereiken."