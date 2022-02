Onrust bij wooncomplex in Hoogeveen: 'Het is net een openbaar toilet'

Beschadigde auto's, nachtelijke bezoekjes en veel lawaai. Bewoners van een appartementencomplex aan de Groenling in Hoogeveen zijn het zat. De buurt zegt al anderhalf jaar last te hebben van hangjeugd en wil dat woningcorporatie Domesta ingrijpt.

Onder het appartementencomplex zitten meerdere garageboxen. Een perfecte plek om te schuilen als het regent, maar ook voor jongeren uit de buurt om tot in de late uurtjes samen te komen. "De maat is een keertje vol", vertelt een buurtbewoner. Afgelopen weekend was het weer raak in één van de garageboxen. "Blikjes bier slingeren rond, de garagebox wordt gebruikt als openbaar toilet en de auto van een bewoner is vernield. Het wordt tijd dat er iets aangedaan wordt."

Vandalisme

De vrouw van wie de auto vernield is wil niet met naam in het stuk, omdat ze bang is dat de problemen anders toenemen. Het is niet de eerste keer dat de vandalen haar auto te grazen hebben genomen. "Het gebeurt vaker. De ene keer ligt mijn spiegel eraf en de andere keer is de voorruit kapot. En de kosten moet ik telkens zelf betalen, het moet gewoon stoppen."

Ondanks dat de vrouw meerdere keren melding heeft gedaan bij de politie en woningcorporatie Domesta wordt er volgens haar vrij weinig gedaan. "Ik heb na afgelopen weekend direct contact opgenomen met Domesta. Maar een reactie krijg ik niet. Blijkbaar vindt de politie het ook niet interessant genoeg."

'Grote mond'

Een andere buurtbewoner zegt dat er inmiddels contact is met Domesta en dat de kwestie serieus wordt genomen. Wel wil hij benadrukken dat het niet telkens om dezelfde jongeren gaat. "De groepjes wisselen elkaar af. Ik begrijp dat ze een plekje willen hebben waar ze samen kunnen komen. Ik ben zelf ook jong geweest, maar zodra er iets wordt vernield trek ik een streep."

Hij spreekt de jongeren daarom regelmatig aan op hun gedrag, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. "Dan krijg ik een grote mond terug. Meer gebeurt er niet, dus ik wil het niet groter maken dan het is. Maar de bewoners betalen wel voor de garageboxen, dan verwacht je dat er serieus mee om wordt gegaan."

Beveiliging

De buurt hoopt daarom dat er maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld in de vorm van afscherming. "Dan kun je denken aan rolluiken of een hek. We weten ook niet precies wat kan, maar in ieder geval dat het niet meer toegankelijk is", laat een bewoner weten.

In extra toezicht heeft de buurt geen vertrouwen. "Stel je voor dat camera's worden opgehangen, die zijn dan binnen de kortste keren kapot. Het is nu hopen dat we samen met Domesta de juiste stappen kunnen ondernemen."

Reactie Domesta

Een woordvoerder van Domesta laat weten dat de zaak zeer serieus wordt genomen. De woningcorporatie wil op twee punten actie ondernemen. "Domesta is onderdeel van een smederijenteam. Daarin zitten jongerenwerk, opbouwwerk, de wijkagent en handhaving. Die willen we betrekken bij de situatie, voornamelijk om het probleem breder aan te vliegen."

Daarnaast wil de woningcorporatie onderzoeken of een technische oplossing kan komen voor het afsluiten voor de garageboxen. In welke vorm en wanneer is nog in onderzoek. "Dat heeft tijd nodig. Het contact met de omwonenden is er nu, we willen ze nauw betrekken in dat proces", aldus de woordvoerder.