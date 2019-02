Cultuurmatchmaker helpt plannenmakers aan subsidie

Met zijn hulp moeten er meer initiatieven van de grond komen. "Het is zeker niet zo dat er niets gebeurt op cultureel gebied, maar het kan altijd meer", aldus Arling.Hij heeft inmiddels een stuk of tien mensen aan zijn bureau gehad en hoopt dat het er de komende tijd nog veel meer worden. "Ik richt me officieel op 'urban cultuurprojecten'. Dat betekent dat ik me bezighoud met grote stedelijke projecten, in de breedste zin van het woord. Alles wat met cultuur te maken heeft, kan bij mij terecht."Arling helpt de initiatiefnemers onder meer bij het binnenhalen van subsidies. "Ik luister naar hun plannen en ga dan kijken welke regelingen beschikbaar zijn. Soms help ik ze bij het schrijven van projectplannen. Vaak hebben mensen er niet eens over nagedacht of weten ze niet dat ze in aanmerking kunnen komen voor subsidie. En dat is zonde."De cultuurmatchmaker richt zich eigenlijk alleen op Emmen en dat is niet voor niks. "Als iemand uit Assen een heel goed idee heeft, dan ga ik diegene zeker niet de deur wijzen. Maar het is wel het idee dat je gekoppeld bent aan een bepaalde stad. Er is besloten dat er een matchmaker in Drenthe moet komen. Dat is Emmen geworden, onder meer vanwege het inwonersaantal en het Rensenpark heeft een interessante potentie als kunst- en cultuurplek."