Waterschap Hunze en Aa's houdt extra dijkinspectie na hoogwater

Ruim één meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil) staat het water in het Drentsche Diep op de grens van Groningen en Drenthe. De regen van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat het water hier zo'n halve meter is gestegen. Vanochtend om 9 uur bereikte het water het hoogtepunt. Inmiddels is het weer aan het zakken. Reden voor Waterschap Hunze en Aa's om een extra dijkinspectie te doen.

Inspecteurs Karen Beukema en Emiel Galetzka lopen over de dijk bij het Drentsche Diep. De wind is koud, maar het is droog. Prima weer dus voor een dijkinspectie. Ze lopen door een landelijk gebied: de Onnerpolder. Dit stuk wordt ook gebruikt als waterberging. Dat het water nu een meter boven NAP staat, vormt dan ook geen probleem voor dit gebied. Het water kan zelfs nog veilig een halve meter stijgen.

Toch is het belangrijk om te kijken hoe de kades erbij staan. Hoewel het in dit gebied niet direct gevolgen heeft voor mensen, wil het waterschap niet verrast worden door een dijkdoorbraak. "Stijgt de waterstand boven een bepaalde waarde, dan doen wij dit soort kade-inspecties", legt Galetzka uit. Minimaal twee keer per jaar controleren ze de dijk, maar door de vele regenval van de afgelopen dagen controleren ze de kade vandaag en morgen ook. "Dan controleren we hoe het er bij staat, of de oevers niet inzakken, komen er geen gaten in de dijk of stroomt het water niet door de dijk heen."