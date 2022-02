Ruinerwoldvader eist schadevergoeding van justitie

Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat in oktober 2019 in een afgelegen boerderij in Ruinerwold werd ontdekt, eist een schadevergoeding voor de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Dat bevestigt zijn advocaat Jana Andonovski.

Van D. zat van oktober 2019 tot begin maart vorig jaar vast op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en seksueel misbruik van enkelen van hen. Nadat één van hen het gezin ontvluchtte en hulp vroeg bij een kroeg in het dorp, ontdekte de politie de vader die met zes van zijn kinderen in afzondering leefde. Hij predikte zijn eigen geloof en had de zes nooit aangegeven bij de burgerlijke stand. Drie oudere kinderen waren het gezin eerder ontvlucht.

De 69-jarige zelfbenoemd aartsvader werd in 2016 getroffen door een hersenbloeding. Daardoor kan hij niet meer praten en veel dingen niet meer goed begrijpen. Na uitgebreid onderzoek bepaalde de rechtbank in Assen op 4 maart vorig jaar dat hij niet in staat is om terecht te staan. Hij kwam toen vrij. Hoeveel geld hij eist van justitie, wil zijn advocaat niet zeggen. Volgende week donderdag dient de rechtszaak in Assen.

Nu in zorginstelling

Van D. woont inmiddels gedwongen in een zorginstelling. Na zijn vrijlating verhuisde hij met de jongste vijf kinderen naar Ermelo. Nadat er één van de kinderen na een tijdje aangifte deed van seksueel misbruik, werd de vader van zijn kinderen gescheiden en in een instelling geplaatst.

Klusjesman Josef B., die het gezin voor hun ontdekking onder meer van boodschappen voorzag en de boerderij in Ruinerwold had verbouwd, moet nog wel voor de rechter verschijnen in de zaak. Hij wordt ook verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van alle negen kinderen, ook in de periode dat het gezin in Meppel, Zwartsluis, Staphorst en Hasselt woonde. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie hem van betrokkenheid bij mishandeling.