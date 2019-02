Veel potentiële juffen en meesters op informatieavond zij-instromers

In totaal kwamen er 74 mensen op de informatieavond af. "Toen we met deze actie begonnen, was ik met tien of vijftien mensen al tevreden geweest", zegt Albers. "Door deze opkomst moesten we zelfs van locatie veranderen."Met het aantrekken van zij-instromers zijn niet meteen alle problemen opgelost. Het is vooral een oplossing voor de langere termijn. Want de mensen moeten bijvoorbeeld eerst een traject volgen bij een hogeschool."We hebben algemene informatie gegeven, bijvoorbeeld over de financiering. Maar we hebben ook besproken wat ik ze als bestuurder van Talent zou kunnen bieden. Als we nader tot elkaar kunnen komen - en daarbij staat kwaliteit voorop - dan stellen we contracten op. Je moet dan denken aan voorwaarden als baangarantie en het terugbetalen van studiekosten."Basisscholen hebben steeds meer moeite om voldoende leraren te vinden. Helemaal als er bijvoorbeeld een griepgolf gaande is en veel juffen en meesters ziek thuis zitten. Om nieuwe mensen aan te trekken, organiseerde Talent Westerveld een informatieavond voor zij-instromers."Er zaten ook leerkrachten tussen, die over ver werken en dichterbij willen werken. Maar ook: LIO-stagiaires, mensen met een universitaire opleiding en mensen die een carrièreswitch willen maken. Het was een gemêleerd gezelschap", vertelt Albers.Al met al is Albers blij als de avond tot iets leidt. "Niets doen is geen optie. Maar het heeft wel even de tijd nodig voor je deze mensen daadwerkelijk voor de klas hebt staan."