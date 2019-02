Assen verdubbelt subsidie voedselbank Hart van Drenthe

Zo'n 450 gezinnen maken gebruik van de voedselbank, die actief is in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe.Begin dit jaar bleek dat de voedselbank in de problemen zit. De organisatie kampt met een exploitatietekort van 30.000 euro. Het bestuur van Hart van Drenthe heeft vanwege die problemen gesprekken gehad met de verschillende gemeenten.Assen komt nu als eerste over de brug. Maar aan de subsidieverhoging zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het bestuur proberen de huisvestingskosten te verlagen in de verschillende gemeenten. Ook moet het bestuur zoeken naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen.Voedselbank-coördinator Reitse Heerze zegt dat er komende maand nog gesprekken volgen met de andere gemeenten waar Hart van Drenthe actief is. Er zijn nog geen concrete toezeggingen, meldt Heerze.Ondertussen was Hart van Drenthe ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Daarvoor hebben zich inmiddels meerdere kandidaten gemeld.