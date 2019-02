Pol van Boekel fluit Feyenoord - FC Emmen

Pol van Boekel is komende zondag de scheidsrechter bij Feyenoord - FC Emmen. Van Boekel had eerder dit seizoen ook al de leiding over de thuiswedstrijd van Emmen tegen de Rotterdammers.

Van Boekel floot dit seizoen tot nu toe 17 wedstrijden in de eredivisie. Hij deelde 55 gele kaarten uit, gaf twee keer direct rood en zeven strafschoppen.De afgelopen weken kreeg de scheidsrechter kritiek vanwege twee dubieuze beslissingen. In de wedstrijd FC Utrecht - PSV gaf hij geen strafschop terwijl de videoscheidsrechter vond dat er een penalty moest worden gegeven. Een week later bij Fortuna Sittard - sc Heerenveen trok hij een gegeven strafschop in, na het bestuderen van de beelden.Beide beslissingen werden uitgebreid bekritiseerd in verschillende praatprogramma's en op sociale media. Van Boekel liet weten dat hem dat niet helemaal onbetuigd laat. "Ik heb ook een telefoon en ik heb aardig wat berichten binnen. Ik lees dat analisten het allemaal wel een strafschop vinden en dan ga ik toch bij mezelf te rade", zei de scheidsrechter voor de camera van Fox Sports na de wedstrijd in Sittard.