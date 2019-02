CDA Assen vraagt opnieuw aandacht voor overvolle afvalbakken

In de zomer van 2016 vroeg het CDA ook al aandacht voor de volle afvalbakken in Assen. Volgens de partij is er sindsdien weinig veranderd. "Helaas hebben we geconstateerd dat de afvalbakken in de binnenstad nog steeds regelmatig overvol zijn en dat onnodig zwerfafval in de binnenstad een eigen leven gaat leiden."Het CDA is bang dat de overvolle afvalbakken vliegen en ongedierte aantrekken. De raadsfractie wil daarom graag dat het college actie onderneemt. "Dit is voor Assen absoluut geen visitekaartje. Niet voor Assenaren en niet voor toeristen en het winkelend publiek. Zo wil je je als stad niet presenteren."