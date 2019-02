Opnieuw inbraak bij vv Nieuw Roden: 'We zijn er goed ziek van'

"We zijn er goed ziek van. Het is erg frustrerend", zegt voorzitter Reimer van der Vlugt. "Het elektronisch kassasysteem, dat net nieuw was, is weg, voorraad als koffie en mixdrankjes zijn verdwenen en onze complete frituur is gestolen."Het is niet voor het eerst dat vv Nieuw Roden doelwit is van inbraak en vernielingen . Maar in eerdere gevallen was er voor honderden euro's aan schade. Van der Vlugt denkt dat de totale schade rond de 10.000 euro ligt."Om de frituurinstallatie mee te nemen heeft de inbreker het frituur eruit gegooid. Het is dus een vette bende op de vloer in de keuken en de kantine. Daar moet een professioneel bedrijf aan te pas komen om het schoon te maken", stelt Van der Vlugt.Om naar binnen te komen is een grote ruit van de kantine ingeslagen. "Dat is thermopane glas, dus daar is wel wat geweld voor nodig."Volgens de voorzitter hoorde een overbuurman van de voetbalvereniging vannacht iets en heeft hij de politie gebeld. "Er is nog wel een man gezien, maar ze hebben hem jammer genoeg niet kunnen pakken."Van der Vlugt vertelt dat de club verzekerd is. "Maar je bent weer je eigen risico kwijt en het hele gedoe eromheen is ook erg vervelend. Je zet je met alle vrijwilligers met hart en ziel in voor de club en dan dit weer.""Vandaag komt de politie nog om verder onderzoek te doen." Daarna wil de voorzitter er samen met vrijwilligers alles aan doen om de kantine en keuken voor het komende voetbalweekend weer toonbaar te krijgen. "Zonder kassa zal het wel weer ouderwets hoofdrekenen worden. En we moeten nog maar even kijken hoe we het oplossen met de frituur."