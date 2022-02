Nieuw wijkbestuur Angelslo in Emmen: 'Omzien naar wat leeft in wijk'

De wijk Angelslo in Emmen beschikt na bijna een jaar weer over een volwaardig wijkbestuur. De huidige bestuursleden van het lokale wijkcentrum hebben aangegeven ook deze rol op zich te nemen. Naast voorzitter Jan de Boer bestaat de nieuwe vertegenwoordiging uit secretaris Tonnis Bos, penningmeester Yvo Fickweiler en algemene bestuursleden Daniel Knol en Henk Wesseling.

Vorig jaar april trad het toenmalige bestuur in zijn geheel af. De leden gaven aan dat het werk te veel tijd kost. Een bewonerscommissie onder de de noemer Stem van de Wijk werd als overbrugging naar een nieuw bestuur in het leven geroepen. "Gaandeweg hebben wij het balletje opgegooid: waarom wij niet?", aldus De Boer.

Het duurde dan ook niet lang voordat het bestuur van het wijkcentrum met de gemeente om tafel zat. Knol: "Van beide kanten zagen we het belang in om zo snel mogelijk weer een actief wijkbestuur in de benen te hebben."

Wijkkrant

Een van de eerste taken die het kersverse bestuur zich oplegt, is het vergroten van hun zichtbaarheid. Om die reden wordt de wijkkrant nieuw leven ingeblazen, aldus Bos. "Een redactie moet nog worden samengesteld. Het liefst heb ik uit elke straat een ambassadeur die wil bijdragen." Naast een fysiek exemplaar dat aanvankelijk vier keer per jaar verschijnt, verschijnt de krant ook online.

Bos: "Een ideaal platform om nieuws vanuit de gemeente, maar ook geluiden uit de wijk te delen." De krant die de onderlinge verbinding versterkt, zou in dat opzicht een fraaie bijvangst zijn, hoopt Bos. "Ik wil er zo veel nieuws in hebben, dat inwoners de krant niet bij het oud papier durven doen", lacht hij. De eerste editie staat gepland voor 20 maart.

Huiskamer