Het meisje is weer terecht (foto: archief RTV Drenthe)

Het 17-jarige meisje uit Assen dat sinds 15 februari vermist was, is weer terecht. Dat laat de politie weten.

Volgens de politie is ze weer thuis en verkeert ze in goede gezondheid. Waar het meisje de afgelopen tijd verbleef, is niet bekendgemaakt.