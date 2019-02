Hennepkwekerij in Assen opgerold

De kwekerij was in een appartementencomplex (foto: Persbureau Meter)

In Assen wordt een kwekerij opgerold (foto: Van Oost Media)

De politie heeft vanochtend in Assen een hennepkwekerij opgerold. De kwekerij werd ontdekt in een appartementencomplex aan de Zaagmolen.

Het is nog niet duidelijk om hoeveel planten het gaat. Ook is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden.Een speciaal bedrijf zal de kwekerij verder ontmantelen.