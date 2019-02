Drentse dierenambulance wil ook landelijk meldpunt voor dode dieren

Een online petitie daarvoor is in drie dagen tijd al ruim 13.000 keer getekend.Marga Kuntz van de dierenambulance in Noord- en Midden-Drenthe vindt zo'n meldpunt een goed idee. "In veel gevallen kunnen we dieren niet altijd terugbrengen naar de eigenaar. Als je zelf een huisdier hebt, weet je hoe belangrijk het voor je kan zijn. Dan is het ook wel fijn als je weet wat er met je dier gebeurd is achteraf."In veel gevallen komt de dierenambulance zelf in actie als er een dood dier wordt gevonden. Maar soms is dat ook Rijkswaterstaat of de provincie."Op 100-kilometerwegen en snelwegen mogen we niet stoppen. Op kleinere wegen stoppen we wel en daar halen we dan zelf de dode huisdieren op. Op andere wegen is daarvoor Rijkswaterstaat of de provincie nodig", zegt Kuntz.Als alle instanties bij een landelijk meldpunt aankloppen als ze een dood dier hebben gevonden, is er overigens nog geen garantie dat die informatie bij het baasje terechtkomt."Ik vind dat er met de komst van een meldpunt ook een verplichting moet komen voor het chippen en registreren van je huisdier. Bij honden is dat al verplicht en die zijn vaak netjes gechipt en goed geregistreerd. Maar heel veel katten zijn niet gechipt en dan kun je dus alsnog de eigenaar niet bereiken."De mensen van de dierenambulance in Drenthe krijgen binnenkort ook een training van Rijkswaterstaat. Ze leren hoe ze het veiligst de weg op kunnen en hoe ze elkaar het best kunnen bereiken.De petitie voor het meldpunt van dode dieren wordt bij 40.000 ondertekeningen ingediend door de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Volgens initiatiefnemer Rieke Oosterveld moet dat lukken, zo zei ze eerder tegen het AD