Provincie niet naar rechter om hogere opbrengst windpark Oostermoer

In eerdere plannen zou in het park 150 megawatt aan energie worden opgewekt, maar dat wordt nu 175 megawatt. "Het is fictie om te denken dat we dit zouden winnen", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.De Drentse politiek debatteerde over het verzoek van de PVV om de gang naar de rechter te maken om de windmolenbouwers tegen te houden.De verhoging naar 175 MW komt door verbeterde techniek. De ontwikkeling in windmolens gaat snel en daardoor wekken ze steeds meer energie op. Het is volgens Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten al uitgezocht tot en met de Raad van State : 175 MW past in de verstrekte vergunningen.Een aantal partijen was het wel met de PVV eens dat voor het Rijk en de windmolenbouwers hier wel een kans ligt om de verhoudingen met de inwoners van de Veenkoloniën te verbeteren. Simpelweg door minder windmolens te bouwen die samen 150 MW opbrengen.Maar dat doen de windmolenbouwers niet. De Drentse politiek zegt er niets aan te kunnen doen. Het windpark valt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) en die is door Den Haag aan Drenthe opgelegd, zo is de conclusie van de Drentse politiek.PVV’er Sonja Kort was teleurgesteld. Volgens CDA’er Martin Kremers moet de PVV als partij zelf maar naar de rechter tegen de 175 MW van Oostermoer.Aimée van der Ham van Sterk Lokaal had nog wel een idee om de pijn elders in de Veenkoloniën te verzachten. Als er nu meer energie wordt opgewekt in windpark Oostermoer, kan het aantal windmolens bij Emmen wat verminderen. Om hoeveel molens het dan gaat, weet Van der Ham niet. Coalitiepartij Wakker Emmen zet in op 8 molens minder Windboeren in de Drentse Veenkoloniën zijn begonnen met de bouw van de eerste windturbine in windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De turbine komt op het kruispunt van de Drentse Mondenweg/N379 en de Dreefleiding, in de buurt van 1e Exloërmond, te staan. Hij moet rond de zomer klaar zijn. Dit soort windmolens komen er in de Veenkoloniën.