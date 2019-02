Staaldraad over weg gespannen in Ter Apel

Het gaat om de kruising van de Agostraat met de Kruisherenweg, meldt de politie. "Erg gevaarlijk, met name voor fietsers", zegt een wijkagent op Twitter.Een voorbijganger tipte de politie. Die draad is inmiddels verwijderd. Wie de draad over de weg heeft gespannen, is niet bekend. De politie is op zoek naar mensen die er meer van weten.Het spannen van draden over wegen gebeurt vaker. Afgelopen jaar deed een fietser nog aangifte, toen er ijzerdraden over een MTB-route bij de Baggelhuizerplas in Assen waren gespannen. Die draden waren gespannen op knie- en keelhoogte. In voorgaande jaren was het ook al eens raak in Zuidlaren en Eelderwolde