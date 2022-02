Meppel wil geld uit Den Haag voor spoor naar Duitsland

Een rechtstreekse trein vanuit Zwolle, en dus ook Meppel, naar Münster in Duitsland, die is er nog niet. Daarom was staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur gisteren te gast in Twente. Bestuurders van Twente Board, provincie Overijssel, Regio Zwolle en EUREGIO deden een beroep op de staatssecretaris om een nieuwe treinverbinding mogelijk te maken door financiële en politieke steun uit te spreken.

Over de grens in Duitsland rijden nu nog dieseltreinen. Dat gaat veranderen: de Duitsers stappen over op een elektrisch net. Dat biedt kansen, zeggen de bestuurders. Want Nederland heeft al een elektrisch net. Nu moeten reizigers nog overstappen op station Enschede als zij de grens over willen. Als aan beide kanten elektrisch gereden wordt, kunnen de netten aan elkaar gekoppeld worden.

Daarvoor moet Nederland het stuk van Enschede tot aan de Duitse grens voorzien van elektra. Omdat daar tot nu altijd een Duitse dieseltrein reed, is dat nooit aangelegd. Kosten: 70 miljoen euro. Een klein bedrag gezien de kans die het biedt, zegt projectmanager Tjeu Semmekrot van EUREGIO Rail.

Miljarden

"Het beter verbinden van de regio's zorgt voor enorme groeikansen", aldus Semmekrot. "De grensregio's in Drenthe en Overijssel zijn nogal gesloten systemen. Een voorbeeld: Als in Enschede een winkel opent, moet er eentje in Hengelo dicht. We zitten aan de grenzen van groei. Dat kun je alleen verbeteren door de verbindingen tussen regio's te verbeteren."

Het stuk spoor vanaf de Duitse grens zorgt er ook voor dat Hengelo een belangrijk knooppunt wordt. De trein vanuit Dortmund kan dan doorrijden naar Hengelo. Daar stopt ook de intercity Amsterdam-Berlijn. "Zo verbind je dus heel veel regio's. In Den Haag denken ze dat dit miljarden kost, praktisch is het 70 miljoen euro", vervolgt Semmekrot. "En dat kan nog lager uitvallen als we Europese subsidies binnenhalen. Je moet alleen de goede papieren hebben en laten zien dat je zelf ook bereid bent om te investeren. Dat is nu aan staatssecretaris Heijnen."

Nut voor Drenthe

Volgens Semmekrot kan verbeterde spoorverbinding Zuidwest-Drenthe verder helpen. "Als we de verbinding realiseren heeft dat grote voordelen voor regio Zwolle en daarmee voor Meppel en omstreken. Het gaat leiden tot economische groei en een groei van het toerisme uit Duitsland. Daarnaast maakt het de regio leefbaar en aantrekkelijk. Je ziet helaas dat veel talent uit het Noorden en Oosten naar de Randstad vertrekt. Als steden in onze regio's beter verbonden raken, is het aantrekkelijker om er te blijven."

Ook met Zuidoost-Drenthe is contact. "We zijn druk met betere spoorlijnen naar Coevorden en Hardenberg. Als Drenthe, Overijssel en de Duitse gemeenten daarbij samenwerken kunnen we het grootst aanpakken. Dat maakt het voor mensen makkelijker om te reizen en dat is hard nodig, want eenvoudig is het nu nog niet. De grens vormt nog steeds een grote barrière voor zowel reizen als economie. Het is tijd dat we dat doorbreken."

Op korte termijn willen Regio Zwolle en Twente op werkbezoek bij het Duitse ministerie in Berlijn om de laatste plooien glad te strijken. Als de realisatie lukt kunnen de eerste treinen rijden vanaf 2028.