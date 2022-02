Man veroordeeld voor potloodventen in zwembad De Bonte Wever

Een 65-jarige man uit Eenrum is veroordeeld tot negen dagen gevangenisstraf (zeven voorwaardelijk), omdat hij in zwembad De Bonte Wever in Assen meerdere keren zijn geslachtsdeel heeft laten zien aan twee meisjes. De vriendinnetjes van 12 jaar waren op 6 januari 2018 samen in het zwembad toen ze de man tegen het lijf liepen.

Eerst zagen ze toen ze aan het duiken waren dat hij onder water zijn geslachtsdeel uit zijn zwembroek haalde. Later deed de man het opnieuw, toen boven water, terwijl hij ze strak aankeek. De meisjes gingen snel naar een ander bad, maar niet veel later was de man daar ook en gebeurde het weer. Toen ze zwembadpersoneel waarschuwden, ging de man er vandoor.

Twee maanden later waren de tieners er opnieuw en kwamen ze tot hun grote schrik de man weer tegen. Ze gingen meteen naar een medewerker van De Bonte Wever en toen die ging zoeken, bleek de man weer weg te zijn. Toen andere zwembadbezoekers eind oktober dat jaar meldden dat er een man in het bad was die zijn geslachtsdeel liet zien, werd de Groninger aangehouden. Hij werd op dat moment ook herkend van de beelden die op 12 maart waren gemaakt.

Voor het incident op 25 oktober is de man vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke celstraf en tachtig uur werkstraf. De man heeft ontkend dat hij de dader was en is in cassatie gegaan bij de hoge raad.

'Persoonsverwisseling'

In de zaak van de twee meisjes ontkende de man tijdens de rechtszaak in Assen twee weken geleden ook dat hij de potloodventer was. Volgens hem moest er sprake zijn van een persoonsverwisseling. Maar de rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat hij wel degelijk de dader was.

De man vertelde dat hij de bewuste middag niet in Assen was, omdat hij een klus had met zijn rioleringsbedrijf. Hij probeerde dat aan te tonen met onder meer een factuur van die klus. Maar omdat hij die achteraf zelf heeft gemaakt, vindt de rechtbank dat niet genoeg bewijs dat hij er niet was.

Bovendien hebben de meisjes gedetailleerde verklaringen over de man afgelegd, vindt de rechtbank. Ze hebben hem bij de politie onder meer omschreven als een man met een kromme rug en een opvallende puntneus. De man heeft dat allebei.

Trauma

Wat hij heeft gedaan, kan beschadigend zijn voor de ontwikkeling van de meisjes, stelt de rechtbank. "De impact blijkt wel uit de slachtofferverklaring die één van hen tijdens de zitting heeft afgelegd. In een openbaar zwembad moeten deze meisjes veilig kunnen spelen en zwemmen." Het meisje dat bij de rechtszaak was, heeft een trauma overgehouden aan wat haar is overkomen. De man uit Eenrum moet haar ruim 500 euro schadevergoeding betalen.