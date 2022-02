Corona in Drenthe: 943 besmettingen en een dode

Tussen gisterochtend- en vanochtend zijn landelijk 34.683 positieve coronatests geregistreerd. Dat is ruim een derde minder dan vorige week dinsdag. Ook het gemiddelde aantal positieve testen is weer verder gedaald.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen in totaal 310.149 meldingen binnen over nieuwe besmettingen. Dat zijn er gemiddeld 44.306 per dag. Iets meer dan een week geleden lag dit gemiddelde nog ruim boven de 100.000 dagelijkse gevallen.