'Brandweergek' krijgt cel- en werkstraf voor veroorzaken autobrand in Gieten

De auto en de carport van het huis in Gieten waarbij de auto geparkeerd stond, raakten beschadigd. "Maar het had heel anders kunnen aflopen", aldus de rechtbank.



De man is veroordeeld tot zestien dagen gevangenisstraf en 160 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie had 240 uur werkstraf en ook nog een voorwaardelijke celstraf van één jaar geëist, met reclasseringsbegeleiding en een verbod om nog in de buurt van het huis van de slachtoffers te komen. Maar dat vond de rechtbank niet nodig.



Oud papier

Op 14 maart 2020 was de man na een feestje in zijn woonplaats op weg naar huis toen hij ergens een doos aan de kant van de weg zag staan. Het oud papier zou de volgende ochtend worden opgehaald en stond al aan de straat. Hij was dronken en besloot de doos aan te steken. Niet veel later vond hij het naar eigen zeggen een dom plan en maakt hij het vuur weer uit.



De man wilde daarna van de doos af en wist niet goed wat hij er mee moest doen, vertelde hij twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Hij kwam door de straat van de latere slachtoffers en besloot de gehavende doos met oud papier onder hun auto te verstoppen: "Een ontzettend domme fout", zo zei de verdachte.



Eenmaal thuis was de man er niet gerust op en besloot dat de doos onder de auto weg moest. Toen hij terugkwam, zag hij dat de auto in brand stond. Hij belde 112 en maakte de bewoners wakker, zodat ze het huis uit konden vluchten. Het vuur sloeg over naar de carport, maar de brandweer kon wel voorkomen dat het hele huis in vlammen opging.



'Brandweergek'

De man is burgerhulpverlener en omschreef zichzelf tijdens de rechtszaak als 'brandweergek'. Vier weken lang hield hij zijn mond over de oorzaak van de brand. Toen hield de politie hem aan op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen. Na zijn arrestatie bekende hij dat hij de dader was, maar dat het nooit zijn bedoeling was geweest om brand te stichten.



Dat laatste vindt de rechtbank ook niet te bewijzen, maar door een smeulende doos onder een auto te plaatsen, had hij volgens de rechters wel kunnen weten dat de kans bestond dat de auto in brand zou vliegen. De rechtbank spreekt van "een zeer ernstig feit" en stelt dat hij het leven van de eigenaren van de auto en hun 4-jarige zoontje in gevaar heeft gebracht. Dat hij pas na een maand openheid van zaken heeft gegeven, rekent de rechtbank hem zwaar aan. "Hij heeft de slachtoffers hierdoor lange tijd in onzekerheid gelaten", aldus de rechtbank.