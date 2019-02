Stalman Mode Klazienaveen verdwijnt na 115 jaar

Kees Stalman (69) en zijn vrouw Ria runden de winkel sinds 1979. En dus is het afscheid best moeilijk. "In het begin vonden we het wel even moeilijk, ja. Het gaf ons ook een dubbel gevoel, maar we hebben zes jaar op een koper gewacht."Het pand en de bijbehorende woning is uiteindelijk verkocht. "Nu hebben we geld om een ander huis te kopen en hebben we het pensioen binnen", lacht Stalman. "Ik denk dat dit de oudste winkel in het dorp is. De rest is of weg of overgenomen."Ruim 115 jaar geleden kwam Kornelis Stalman van het Groninger land naar Klazienaveen om kleding te maken voor de veenarbeiders. "Hij begon als kleermaker. Later kwam daar de winkel bij."Eerst kwamen de koordbroeken voor de veenarbeiders, toen de kostuums uit de jaren '70 en nu hangt de winkel vol met vrijetijdskleding. "We moesten met de trends mee. De doelgroep is toch de wat oudere man. We hebben goede tijden gehad, maar ook slechtere."Het geheim om te overleven? "Geen gekke dingen doen. We hebben nooit ergens een lening hoeven afsluiten om de boel te betalen." Ook runde Stalman de winkel zonder personeel. Alleen hij en zijn vrouw deden het werk. Achter in de winkel is de oude kleermakerij, waar Stalman nog broeken verstelt.Stalman runde de winkel altijd samen met zijn vrouw. "Tot 2013 stond mijn vader in de winkel op zijn 88e als wij twee weken in de rustige periode op vakantie gingen."De kleding is nu flink afgeprijsd. "De uitverkoop gaat goed. Harder dan ik had verwacht. De kleine en grote maten blijven uiteindelijk over, die gaan dan naar een goed doel."Een precieze datum wanneer de winkel dichtgaat is er nog niet. "Maar ik denk over vier tot zes weken", besluit Stalman.