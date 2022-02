Tijdens het concert vormt voetbalcommentator Han Hollander de rode draad. Zijn stem is opgedoken in de archieven en klinkt door de zaal, gevolgd door muziekstukken. Voor de Drentse onderdelen wordt op de dag zelf samen met harmonie Euterpe nog muziek gecomponeerd.

"Uiteindelijk willen we tijdens het concert een heel elftal met voetballers uit de Tweede Wereldoorlog samenstellen", zegt Sentenie. "In workshops met Euterpe gaan we op zoek naar het geluid dat bij deze mannen past. Dat kan hoog of laag zijn, snel of langzaam, vrolijk en verdrietig. Aan de hand daarvan maken we melodiën. Dat wordt een mooie uitdaging."