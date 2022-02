Djammen: gedwongen blokfluitles, Nirvana en nog veel meer

Zoals voor zoveel kinderen begon de eerste muziekles voor Martijn van der Zande met blokfluitles. "Helaas wel, moet ik zeggen", grapt Martijn. "Het ging onder dwang. De blokfluitles heeft zo'n beetje twee jaar geduurd. En toen keyboardles. Daar werd ik in gemanipuleerd", geint hij verder.

"Toen ik vijftien was begon het echte werk met een elektrische gitaar." Alle gedwongen muzieklessen hebben de geboren en getogen Hoogevener (die inmiddels in Groningen woont) er niet van weerhouden om muziek te blijven maken.

Nirvana en vriendinnetjes

Al gauw nam de elektrische gitaar een belangrijke plaats in in het leven van de singer-songwriter. "Ik heb het helemaal van me afgeschud, die muzieklessen. Maar toen ik op gegeven moment gitaarbandjes ontdekte zoals de Red Hot Chili Peppers en Nirvana", vertelt Martijn, "toen was de beer wel los."

De Hoogevener begon liedjes te schrijven in navolging van zijn muzikale helden. "Ik ben begonnen, een beetje in de stijl van Nirvana. Vrij deprimerende liedjes over depressieve gedachten, maar daarnaast maakte ik eigenlijk liedjes voor mij eerste vriendinnetje, die heel vrolijk waren en optimistischer en wat meer in het singer-songwriter-genre."

Martijn verenigde uiteindelijk de rauwe grunge met de lieflijke levensliedjes. "Ik herinner me nog wel een recensie die we hadden in Het Dagblad van het Noorden, of weet ik veel waar het instond, en daar stond: 'Martijn maakt mooie intieme popliedjes, maar de plotselinge hardcore op het einde was absoluut niet op zijn plaats'. Dus dat is een beetje hoe ik er doorheen ging."

Album

Op zijn nieuwste album De belofte van de avond zijn de rauwe randjes ook nog goed terug te horen, al zegt hij het zelf. "Op de plaat staan een aantal nummers die echt wel stevig zijn", vertelt hij. Vorig jaar werd het album al voorgegaan door de single Kade van Nes. Een nummer over warme herinneringen aan Ameland. Ook tijdens de keldersessie bij Djammen bracht hij het nummer, samen met zijn vaste pianist Jasper Blokzijl. Daarnaast zong hij ook een lied 'Betover mij' over de schone danskunsten van zijn vriendin en ook 'Belofte van de avond'.

Het album is nog maar net uit, maar plannen voor een nieuw album zijn er al. De liedjes staan in de steigers en zijn al haast klaar. "Dat durf ik niet klaar te noemen", lacht de zanger. Samen met producent Harmen Ridderbos gaat hij kijken naar een aantal geschikte nummers voor een nieuwe plaat. De demo's die het halen komen vervolgens op het nieuwe album, dat dit jaar uit moet komen. "Er zitten een paar nummers bij die af zijn, maar er moet echt nog veel gebeuren", zegt Martijn uit.

Tijd en geld