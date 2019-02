Bezwaren omwonenden kippenstallen Hijken afgewezen

In deze kippenschuur in De Mortel worden 183.000 kuikens gehouden (foto: ANP / Marcel van Hoorn)

De gemeente Midden-Drenthe verleende eerder een vergunning aan initiatiefnemers EPM. In de stallen van dat bedrijf komen 222.000 vleeskuikens. De stallen worden gebouwd op de plek waar eerder een varkensbedrijf stond.Drie omwonenden maakten bezwaar omdat ze bang zijn voor fijnstof en stankoverlast. De Raad van State veegde deze bezwaren van tafel.Een van de bezwaarmakers wees er daarnaast op dat even verderop, aan de Meerweg, ook al een pluimveebedrijf zit. Straks woont hij in een omgeving met 450.000 kippen, zei hij. De Raad van State ging niet op dit argument in.