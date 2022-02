Bij een brasserie aan de Hondsrugstraat in Zuidlaren is afgelopen nacht ingebroken.

De politie deed vandaag sporenonderzoek en is nog op zoek naar camerabeelden van de omgeving.

Of er iets is buitgemaakt, wil de politie vanwege het onderzoek nog niet melden. Er is nog niemand aangehouden. De bedrijfsleider van de horecazaak zegt op dit moment niet te kunnen reageren.