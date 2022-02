Celstraf en tbs voor agressieve ex-marinier uit Eelde

Eén jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging; die straf heeft de rechtbank in Assen opgelegd aan de 51-jarige ex-marinier die woonde in eenveteranenopvang in Eelde. De man heeft zijn ex-vriendin bedreigd met een wapen en een medebewoner van de Thuisbasis Veteraren in elkaar geslagen, bedreigd en gestalkt.

De man werd begin maart vorig jaar opgepakt, nadat zijn ex-vriendin de politie had gebeld. Eerder die dag was de man bij haar huis in Langelo gekomen. Uit zijn spullen, die bij haar in een schuur lagen opgeslagen, had hij een wapen gepakt. Hij laadde het volgens de vrouw door en zei erbij dat hij de volgende dag zou terugkomen om haar dood te schieten.

De ex-marinier was ervan overtuigd dat de vrouw met meerdere mannen vreemdging, ook al ontkende ze dit stellig. De voormalige militair heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Die heeft hij overgehouden aan zijn werk bij defensie.

Geweld en stalking bij de veteranenopvang

In november 2020 sloeg hij een medebewoner van de veteranenopvang in Eelde in elkaar toen de twee elkaar buiten op de parkeerplaats tegenkwamen. Hij dacht dat die man één van de mannen was waarmee zijn ex-vriendin vreemdging. Het slachtoffer werd geslagen en geschopt en belandde in de bosjes. Een andere medebewoner kwam ertussen, waardoor de agressieve ex-marinier stopte.

Hetzelfde slachtoffer kreeg begin vorig jaar een maand lang veel telefoontjes en sms-berichten van de 51-jarige man. Dat gebeurde voornamelijk 's nachts. Bij de berichten zaten ook dreigementen, waardoor de medebewoner erg bang voor de agressieve ex-marinier was.

Maximaal vier jaar tbs

Volgens de psycholoog en psychiater die de verdachte hebben onderzocht, is de kans op herhaling vanwege zijn psychische problemen groot. Ook ziet de man zelf de ernst van zijn problemen niet in. Zo heeft hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden gezegd dat hij niet wil meewerken als hij naar een kliniek moet voor een behandeling.