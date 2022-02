Sportverenigingen Borger-Odoorn tot september gecompenseerd

Sportverenigingen in Borger-Odoorn krijgen tot het nieuwe voetbalseizoen geen rekening van de gemeente Borger-Odoorn voor de huur van de velden of de kosten van de sporthalbeheerder. Dat heeft het college besloten.

In totaal loopt de gemeente daarmee 17.500 euro voor het beheer van de sporthallen en 8.000 euro voor de huur van de voetbalvelden mis. "We hebben gekeken naar onze financiële situatie en daaruit blijkt dat we op deze wijze niet in de problemen komen", stelt wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen). "We hebben de verenigingen keihard nodig om de boel daar draaiende te houden. Hiermee bieden we ze iets meer ademruimte."

Tot september compensatie

In principe zou de kwijtschelding van deze kosten gelden tot en met januari, maar dat wordt nu dus verlengd. Met het oog op de binnensportaccommodaties compenseert de gemeente tot nu toe 50 procent van de omzet die ze in 2019 hebben gedraaid. Dat gaat naar 33 procent. "Omdat er nu weer meer mag, voelde het niet goed om dat percentage te blijven hanteren", verklaart Wind.

De huur van de voetbalvelden wordt volledig kwijtgescholden. "In de maanden juni, juli en augustus zouden we sowieso geen veldhuur innen, want dan worden de accommodaties niet gebruikt. Nu krijgen ze dus nog eens drie maanden cadeau."

Om tafel met tennisverenigingen

Binnen nu en twee weken gaat de gemeente bovendien in gesprek met de tennisverenigingen om aan te horen of daar ook hulp gewenst is. De tennisverenigingen huurden de accommodatie voorheen van de gemeente, maar zijn in de afgelopen jaren geprivatiseerd en vallen dus niet onder de compensatieregeling zoals hierboven beschreven.