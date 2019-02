Sauna Thermen Zuidwolde voorlopig open ondanks faillissement

Luisteraars van Radio Drenthe konden onlangs een sauna-arrangement winnen bij Sauna Thermen. Als er geen doorstart komt en de sauna sluit, zoekt RTV Drenthe een alternatief cadeau voor de prijswinnaars. Zij worden dan persoonlijk op de hoogte gebracht.

"We blijven ons ervoor inspannen om de locatie voorlopig open te houden. Of er een doorstart komt is heel lastig te zeggen. Er is wel interesse. We zijn nu aan het kijken met wat voor partijen we te maken hebben en of er reële mogelijkheden zijn voor een overname", zegt curator Vreugdenhil. Volgens haar hebben enkele geïnteresseerden zich gemeld."Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van de verhuurder. Er was een huurachterstand", vertelt de curator. Ook viel de omzet tegen door de lange, warme zomer van afgelopen jaar. Maar dat is niet de directe aanleiding voor het faillissement geweest, zegt Vreugdenhil. Over de hoogte van de schuld wil ze niets kwijt.Bij Sauna Thermen zijn ongeveer veertig mensen in dienst. Zij hebben allemaal een parttime dienstverband. De medewerkers kunnen voorlopig in elk geval nog blijven.Curator Vreugdenhil heeft vanmorgen een gesprek gehad met de eigenaar van de sauna. "Hij verleent alle medewerking. Iedereen staat er positief in. Voor zover ik het kan zien, is het een heel positieve omgeving."Sauna Thermen omschrijft zichzelf als een kleinschalig saunacomplex, in een landelijk gelegen Saksische boerderij. Mensen kunnen er ook terecht voor schoonheidsbehandelingen en massages. Ook zijn er een brasserie en een restaurant.