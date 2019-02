Milieudienst RUD wil opnieuw extra geld om problemen op te lossen

Dat moet de RUD doen in de conceptbegroting 2020. Als dat naar tevredenheid is, dan wil een aantal partijen extra geld overwegen.De problemen bij de regionale milieudienst zijn groot. Er zijn financiële tekorten en tot twee jaar geleden kreeg de dienst daar geen grip op. Daarnaast loopt het automatiseringssysteem nog steeds niet goed; de dienst wil een versimpelde versie helemaal opnieuw gaan opbouwen. En verder is het ziekteverzuim erg hoog en is het personeel voor een deel ontevreden.Daardoor krijgt de RUD het werk niet af. De milieudienst verleent vergunningen, controleert en handhaaft. Door alle problemen komen vooral die laatste twee in de knel.Een aantal partijen vindt dat het wel erg lang duurt. VVD’er Ton Serlie: “Deze organisatie is nog steeds niet 'in control'. Ook de nieuwe kaderbrief van de RUD met daarin de plannen voor 2020 geeft niet heel veel vertrouwen.” Ook het CDA is kritisch. Statenlid Henk Reinders: "EInd 2020 zouden alle problemen zijn opgelost, zo was ons beloofd. Wanneer komt het wel goed dan?”Ook vrezen een aantal partijen (PVV, 50PLUS) dat een extra jaar 5 procent meer geld de opmaat is voor een permanent hogere financiering. Frank Duut van 50PLUS: “in de plannen voor 2020 lees je ook dat in dat jaar opnieuw bekeken moet worden of er na 2020 nog geld bij moet. Zo kan ik het ook.”PvdA, CDA, SP, CU, en Sterk Lokaal zijn wel bereid om extra geld te geven als er een goede onderbouwing komt. Ook omdat er binnenkort nieuwe taken op het bordje van de RUD komen, zoals bijvoorbeeld de verwijdering van alle asbestdaken.Volgens gedeputeerde Cees Bijl, mede-bestuurder van de RUD, heeft de organisatie inmiddels wel grip op de financiën, maar loopt het met de werkprocessen nog niet goed. “Het aantal milieucontroles is nog niet op orde. Ik denk dat het beter gaat dan een paar jaar geleden, maar de RUD is er nog niet. En het is niet alleen een kwestie van meer geld vragen, de RUD moet ook leveren.”De RUD zit sinds 2016 in de problemen. De dienst bestaat nog maar een paar jaar. Volgens directeur Marjan Heidekamp-Prins is er te fors bezuinigd meteen bij de start van de nieuwe organisatie.