Waterberging Bargerveen doorstaat eerste test

Voor het eerst sinds de aanleg in 2016 is het waterbergingsgebied Bargerveen in gebruik genomen. Door de vele regen van de afgelopen dagen staat het water hier een halve meter hoger dan anders

"De afgelopen jaren waren droge jaren en afgelopen jaar was het normaal. Maar gisteren was het tijd om het gebied te openen", vertelt Tjeerd Dijkstra, projectleider bij Waterschap Vechtstromen. Dat kwam mede na een verzoek van waterschap Hunze en Aa's, dat kampte met veel water in hun gebied. "Dat was wel even spannend, maar hij doet het goed."