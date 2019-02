Sterrenkok Jarno Eggen blijft ambassadeur voor Drenthe, maar dan in Staphorst

28 april is het restaurant in Zuidwolde voor het laatst open ."Dan sluiten we een maand en gaan we op 31 mei weer open in Staphorst." Een flinke investering, maar dat is het zeker waard, zo zegt Eggen. "Ik weet precies hoe het er straks uit komt te zien. Je krijgt er veel energie van."Eggen bouwde zijn restaurant met twee Michelinsterren de afgelopen jaren in Zuidwolde uit tot één van de beste restaurants van Nederland. In 2018 was hij Chef van het Jaar. Maar de locatie in Zuidwolde is eigenlijk te klein geworden. In Staphorst zijn meer mogelijkheden."En toch vind ik het nog steeds jammer. We hebben heel veel met Drenthe. Veel dingen bij ons zijn ook geïnspireerd op Drenthe. Bijvoorbeeld borden in de vorm van de provincie Drenthe. Er ligt ook altijd een Drentse veldkei bij ons op tafel. Dat past heel goed bij de oude boerderij waar we in zitten in Zuidwolde." Niet dat alle borden nu de kliko in gaan. Eggen neemt alles mee naar Overijssel. "Ik word gewoon een ambassadeur voor Drenthe in Overijssel. Ik heb ook een verhaal bij mijn gerechten op de Drentse borden."In Staphorst wordt op dit moment hard gewerkt. Jarno Eggen en partner Cindy Borger willen alles rondom de verbouwing graag zelf in de hand houden. "'s Ochtends ontvang ik de bouwvakkers. Met de lunch ben ik weer in Zuidwolde. Ik wil graag dat het gebeurt zoals wij dat willen. We hebben er de goede mensen bij gezocht. Eén man kan metselen, timmeren en tegelen. Die heb ik vier maand in dienst genomen. De elektricien heb ik er los bij ingehuurd. We weten precies waar alles moet komen."En dat geldt zeker voor de keuken. Het domein van Eggen. "Nu kan ik in Zuidwolde met de ogen dicht alles pakken. Wel zijn er wat beperkingen. Die zijn straks allemaal weg. Ik heb tegen mijn mensen ook gezegd dat ze alles wat ze anders willen op papier moeten zetten. Dan veranderen we dat in het nieuwe restaurant."Maar hoe krijg je je klanten mee naar Overijssel? "Ik denk niet dat het ze uitmaakt waar ik zit. Ze komen gericht voor de Groene Lantaarn. Misschien dat klanten uit het Noorden het net te ver vinden. Die haken af. Maar ik hoop ook op nieuwe klanten vanuit de economische regio Zwolle. Vanuit het bedrijfsleven." Rondom Zwolle zit veel bedrijvigheid en loopt het economisch gezien prima.De nieuwe locatie in Staphorst is wel anders dan in Zuidwolde. "Het wordt iets moderner. De boerderij in Zuidwolde heeft met zijn gebinten heel veel sfeer en is gezellig. In Staphorst wordt het wel strakker. Het is allemaal wat rechter." Op 31 mei, een dag na Hemelvaart, gaat de deur in Staphorst open. Wie denkt dat er een groot openingsfeest komt, heeft het mis. "We houden geen groot feest. We gaan gewoon open en gaan verder."Bekijk hier het interview met Jarno Eggen in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe':