Herdenkingsplek voor grafstenen van vinders Meisje van Yde, graf Emmens wordt wel geruimd

Tynaarlo wil een plek op de begraafplaats van Vries creëren waar een gedenksteen voor Willem Emmens én voor Hendrik Barkhof te vinden is. Barkhof was samen met Emmens op het land toen hij 125 jaren geleden het 2000 jaar oude veenlijkje vond. Barkhof was ook begraven op de begraafplaats van Vries, maar zijn grafzerk staat er niet meer. Daarom riep zijn kleindochter eerder al op om ook een gedenkzuil voor Barkhof op de begraafplaats te plaatsen.

Kunstenaar Arie Fonk was niet de eerste die aanbood om de steen van Emmens te restaureren. Eerder maakte een Hilversummer genaamd Iede de Vries zich vanwege zijn naam hard voor het behoud van het graf van Willem Emmens, net als een aantal vrijwillige grafopknappers uit Gieterveen. De gemeente is volgens een woordvoerder op het verzoek van Fonk ingegaan omdat het voor de Rolder kunstenaar alleen om de zerk gaat en niet het behoud van het graf.

"Ik las een artikel over Willem Emmens in de krant en hij heeft veel voor mijn ouders gedaan in de oorlog", zegt Arie Fonk. "Nu kan ik wat voor hem terugdoen." Fonk vindt ook dat de zerk moet blijven behouden. "Dit is Drentse geschiedenis. Het heeft Yde en Drenthe op de kaart gezet."