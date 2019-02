Akkerbouw staat voor uitdagingen op inklinkende veengrond

Dat het veen in het gebied aan het inklinken is, dat is al jaren bekend. “Als waterschap laten we het waterpeil meebewegen. Maar rond Valthermond staan onze stuwen op de laagste stand”, legt Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa’s uit.Natuurlijk, die stuwen kunnen aangepast worden, maar dat is een kostbare klus. “Vandaar dat we sinds vorig jaar met elkaar in overleg zijn. We kijken samen of we ook tot andere oplossingen kunnen komen. Uiteindelijk zullen we een keuze moeten maken”, aldus Kuiper.Eigenlijk zijn er twee opties: investeren, zodat de grondwaterstand verder naar beneden kan worden gebracht, of accepteren dat de grondwaterstand hoger wordt. Dat is beter voor het veen, dat daardoor minder oxideert, maar slecht voor de boeren. De provincie gaat uiteindelijk over de functie van het gebied.Als gekozen zou worden voor een hoger peil, dan wordt het gebied in feite opgegeven voor de akkerbouw. Tanja Beuling van LTO Noord ziet dat niet gebeuren. “Zoals het nu is, heeft het waterschap gewoon de taak om het peil te verlagen en dus daarvoor te investeren.”Volgens Beuling wordt er te gemakkelijk gedacht over het verbouwen van alternatieve gewassen die beter bestand zijn tegen water. “Die gewassen zijn er wel, maar er moet ook een afzetmarkt voor zijn. En boeren zitten ook met hun bouwplan, waarin verschillende teelten elkaar opvolgen.”Nog dit jaar moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van het gebied. Niet alleen staat er veel voor de boeren op het spel, er zit ook een milieu-aspect aan. Als het grondwater daalt, komt het veen in aanraking met lucht en oxideert, waarbij CO2 vrijkomt.