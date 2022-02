Nepbankmedewerker uit Assen aangehouden voor oplichting

De oplichter vertelde zijn slachtoffers dat er verdachte transacties plaatsvonden op hun bankrekeningen, waar direct actie op ondernomen moest worden. De slachtoffers moesten vervolgens een programma op hun computer downloaden, waarmee de oplichter toegang kreeg tot hun computers. Vervolgens sluisde hij geld van de slachtoffers door naar 'beveiligde bankrekeningen'. In werkelijkheid werd het geld doorgesluisd naar een rekening waar de verdachte bij kon. Op die manier kon de Assenaar in het bezit van het geld van de benadeelde komen.

Het cyberteam van politie Zeeland-West-Brabant deed sinds december 2021 onderzoek naar geldstromen en andere digitale gegevens nadat in ieder geval vijf benadeelden aangifte deden. Hierbij kwam de verdachte Assenaar in beeld. In de woning waar hij verbleef, zijn verschillende goederen, waaronder gegevensdragers, in beslag genomen. De komende dagen wordt de verdachte gehoord.