'Komst wolf leidt bij sommigen tot roodkapjesyndroom'

speciaal hek bouwen

De komst van de wolf lijkt slecht nieuws voor schapenhouders. Gijsbert Six uit Benneveld is schapenhouder. Hij is ook verbonden aan het Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders."Er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn mensen die wat doen met kuddebewakingshonden. Dat gebeurt vooral in het buitenland. Zelf ben ik niet zo'n hondenliefhebber. Een elektrische omheining kan ook. Als dat goed is ontworpen, kom je een heel eind.""Nee, bij mij zijn nog geen schapen aangevallen. Maar bij mijn buurman zijn wel zes schapen gedood. Met DNA-onderzoek is aangetoond dat het echt om een wolf ging.""Ik zag dit al jaren aankomen. In 2015 hebben we hier al een 'wandelwolf' gehad, die voor het eerst in Zweeloo was gezien. Hij ging snel even de provincie in en uit. Daardoor ben ik er over gaan nadenken. En toen ik de dode schapen bij mijn buurman zag, vond ik dat geen fijn gezicht. Maar je bent niet machteloos. Je kunt er wel wat tegen doen.""De wolf moet maar elders zijn kostje bij elkaar scharrelen, maar niet bij mijn schapen. Als je je schapen wilt beschermen, kost het extra geld. Op dit moment is er in Drenthe nog geen regeling. Wij verwachten wel dat er een regeling gaat komen. Daar zijn we ook druk mee bezig, samen met de provincie. Via de organisatie Bij12 is informatie te krijgen. Er is ook nog een organisatie met de naam Wolf-Fencing. Die geven ook informatie en in sommige gevallen helpen ze ook met hekken bouwen of aanpassen.""Ik ervaar het heel divers. Sommigen slaan compleet door en raken in paniek. Ik noem het maar het Roodkapjesyndroom. Die mensen vinden de wolf gruwelijk en denken dat hij alles wat 'ie tegenkomt pakt en verscheurt. Aan de andere kant kunnen mensen het soms ook wel bagatelliseren. Zo van: je zet als schapenhouder even een hond neer en het komt wel goed.""Als je naar de kale getallen kijkt, dan klopt dat. We hebben eigenlijk een heel vreemde relatie met dieren. We doden ze zelf, maar dan in een slachthuis, op een plek waar je het niet ziet. En als je in de wei komt en je ziet de schapen er 'niet zo prettig' bij liggen, dan geeft het weer een heel ander gevoel. Er komt een hoop emotie bij kijken."