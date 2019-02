Motorrijder raakt zwaargewond bij botsing in Assen

Aan de Troelstralaan in Assen is vanmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt toen hij achterop een auto botste.

Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse.De motor van de man raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De Troelstralaan is tussen de Nobellaan en de Vaart Zuidzijde afgesloten.