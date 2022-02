Airport Eelde tegen Tweede Kamer en minister: 'Waarborg onze continuïteit'

De Groot voorziet een belangrijke rol voor elektrisch vliegen. "In 2030 verbinden elektrische 19-zitters (Noord-)Nederland op een stille, duurzame en efficiënte manier met andere Europese regio's", zo staat in de advertentie te lezen. "Het ontlast bovendien de grotere luchthavens."

GAE benadrukt in de advertentie de brede maatschappelijk functie van het vliegveld. Het ondersteunt bijvoorbeeld de netwerkfunctie van Schiphol, en is essentieel voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de economie van Noord-Nederland.

Bovendien, stelt De Groot, is GAE de standplaats van de traumahelikoper van het Mobiel Medisch Team van het UMCG en is het de thuisbasis van de KLM Flight Academy, de pilotenopleiding van de KLM.

"Mogen we op u rekenen zodat de continuïteit van Groningen Airport Eelde structureel een plaats krijgt in de toekomst van de duurzame luchtvaart in Nederland?", zo sluit De Groot haar pleidooi af.