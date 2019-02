Vijf omwonenden hebben lot windpark Zwartenbergerweg in handen

Raedthuys maakte onlangs bekend het plan te willen aanpassen. In de nieuwe opzet zouden de windmolens verder van de grens met Duitsland moeten komen te staan en daardoor dus dichter bij de huizen in Emmer-Compascuum.“De reden daarvoor is het Verdrag van Meppen ”, zegt Matthijs Oppenhuizen van Raedthuys. “In dat verdrag is vastgelegd dat er niet dicht op de grens gebouwd mag worden, behalve als het tot een grensoverschrijdend project komt. Maar wij verwachten niet dat zoiets de eerstkomende jaren aan de orde is.”Het Verdrag van Meppen is een afspraak tussen Nederland en het toenmalige koninkrijk Hannover dat stamt uit 1824. Dit verbiedt bebouwing in een straal van 374 meter vanaf de grens. Het verdrag moest smokkel in het grensgebied tegengaan. De overeenkomst kan alleen door de parlementen van Nederland en Duitsland geschrapt worden.Door te schuiven met de windmolens komen vijf woningen binnen een cirkel van vijfhonderd meter te liggen. “Met die omwonenden gaan we nu individueel in gesprek”, aldus Oppenhuizen.Een van die omwonenden is Klaas Bosma, die ook zitting heeft in het gebiedsplatform. “Het is zo geregeld dat alle bewoners binnen die vijfhonderd meter met het plan moeten instemmen. In de andere cirkels gelden andere criteria. Ik denk dat een aantal bewoners wel wil praten over een compromis of zich wil laten uitkopen. Zelf weet ik dat nog niet. Ik woon hier nog maar relatief kort en heb veel aan mijn huis vertimmerd. Het liefst blijf ik hier, maar het is ook geen aantrekkelijk idee om als enige tegen te zijn.”Bosma zegt teleurgesteld te zijn in de opstelling van Dorpsbelangen Emmer-Compascuum, dat in zijn ogen te weinig aan de kant van de bewoners staat in het windmolendossier.Voor het bestuur van Dorpsbelangen is het een lastige kwestie, zegt secretaris Arno de Vries. “We zijn niet voor en niet tegen, we zijn neutraal. Maar we zijn wel scherp op de procedures. We vinden ook dat Raedthuys meer duidelijkheid moet geven over de aanpassingen die ze nu willen op het oorspronkelijke plan.”Het bestuur van Dorpsbelangen vergadert woensdag 6 maart over de stand van zaken rond de windmolens en praat dan ook met bewoner Klaas Bosma.