DNA van 'oerboom' van de Bosberg wordt veiliggesteld

Aan het bijzondere verhaal van de eik van de Bosberg wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Een van de laatste takken van de eeuwenoude boom in Appelscha brak tijdens storm Eunice af. Boswachter Lysander van Oossanen deed een oproep om het DNA van de boom veilig te stellen.

Uit de twintig meter hoge Bosberg steken nu nog maar twee takken, waarvan eentje er niet goed voor staat. Dit zijn de toppen van een ondergrondse oereik, een enorme boom van zo'n dertig meter hoog, verstopt in de zandberg. "De meeste mensen willen het niet geloven als je het vertelt", zegt Geert Veen van de Historische Vereniging Appelscha. "Maar het is toch zo."

"Door de eeuwen heen is de eik ondergestoven en wist wonderbaarlijk genoeg te overleven. Dat het om een eik van minstens drie eeuwen oud gaat, werd al in de vorm van een legende doorverteld. Pas zes jaar geleden werd na onderzoek duidelijk dat de legende ook 'waar' is."