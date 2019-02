Agenten 'suicide by cop'-zaak Emmen niet strafrechtelijk vervolgd

Twee agenten schoten de 39-jarige Assenaar neer op een locatie van zorgorganisatie Cosis aan De Haar in Emmen. De man woonde er tijdelijk, in afwachting van een geschikte woning op een andere plek.Op de ochtend van 10 oktober kreeg hij van Cosis te horen dat hij er die dag nog uit moest en dat de politie erbij gehaald werd. De autistische man kon daar niet mee omgaan en besloot dat hij niet verder wilde leven. Hij wilde zich door de politieagenten laten doodschieten.Toen de politie het appartement in wilde, stormde de man met twee messen in de hand naar buiten. Hij viel een van de agenten aan. Zijn collega's trokken hun wapens en schoten hem in zijn been. De Rijksrecherche stelt dat sprake was van 'noodweer'.De agenten bleven ongedeerd, maar de Assenaar raakte zwaargewond. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de agent die hij aanviel. Vandaag was er voor het eerst een openbare zitting over de zaak bij de rechtbank in Assen. "De agenten hebben echt doodsangst gehad", aldus de officier van justitie.De verdachte was zelf niet bij de zitting aanwezig, omdat hij nog in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen ligt. Zijn been is verbrijzeld. Hij zal daar nooit meer helemaal van herstellen, liet zijn advocaat Judith Kwakman weten.De rechtbank behandelt de zaak op 24 april inhoudelijk.