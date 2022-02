Wat merken Drentse bedrijven van de situatie in Oekraïne?

Oekraïne, hoe zit het?

Bollenteler Henk Schipper uit Nieuw-Buinen had ooit wilde plannen om in Oekraïne een landbouwbedrijf op te zetten. Maar gaandeweg bleek het niet haalbaar om daar een groot bedrijf op te zetten, als je er niet zelf gaan wonen. "We kregen het niet goed aan de gang. Onder meer vanwege de corruptie die er nog steeds is. En er gaan wonen daar had ik geen zin in." Ondertussen drijft Schipper nog wel handel met Oekraïne. Krokus-bollen zijn gewild in die regio.

Door z'n reizen in die regio en grote belangstelling voor dat deel van de wereld heeft Schipper een schat aan kennis op gedaan en nog vaak contact met inwoners van het land. Deze week nog. Daaruit blijkt steeds hetzelfde. "De Oekraïners willen geen oorlog met Rusland maar als het ervan komt zijn ze strijdvaardig en strijdlustig." Schipper schetst voor ons met zevenmijlslaarzen de recente historie van Oekraïne en waarom het land absoluut nooit meer terug wil in de in de 'Russische moederschoot'.

Speelbal

"Oekraïne is altijd al een speelbal geweest. Al eeuwen. De grenzen zijn meerdere malen veranderd. De laatste twee eeuwen hebben Polen, nazi-Duitsland en de Russen er allemaal vreselijk huisgehouden. De nazi's en Jozef Stalin hadden goed door dat een groot deel van Oekraïne's zwarte grond met veel humus er in bijzonder vruchtbaar is. Stalin dwong na 1920 de boeren tot collectieve landbouw in de sovchozen (staatsboerderijen) en de kolchozen (gemeenschappelijke boerderijen). Boeren en landadel moesten hun grond afstaan." De theorie hierachter was dat voedsel veel efficiënter kon worden geproduceerd in grote gemechaniseerde bedrijven dan op de ouderwetse kleinschalige boerderijen. "Er was veel verzet tegen en dat werd hardhandig de kop in gedrukt. Met extreem geweld drukte Stalin de Oekraïners in de collectieve landbouw. Bij verzet eindigde je in een goelag (kamp). Daar gingen sowieso alle mensen naar toe die gestudeerd hadden of intelligent waren, want die waren een gevaar voor de onderdrukking." Stalin creëerde bewust een hongersnood waarbij miljoenen inwoners van Oekraïne omkwamen.

"Polen en Oekraïne waren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie even arm. Nu heeft Polen per jaar een vier keer hoger Bruto Nationaal Product dan Oekraïne. De mensen daar willen die welvaart ook. Dat is de tweede reden waarom ze zich op Europa richten en niet op Rusland. De economie in Rusland is slecht en je moet in dat land je mond houden. Toen ik acht jaar geleden in Oekraïne kwam zag je het al veranderen. Russisch was nog voertaal, contracten waren nog in het Russisch en de Oekraïnse taal was alleen een dialect onder boeren en op het platteland. Nu is Oekraïns de voertaal in alles. De nationale identiteit is heel sterk gegroeid, omdat de Oekraïners geen goede herinneringen hebben aan de Russische overheersing."

Hoe zit het met de oorlog in Oekraïne?

Eigenlijk wordt er al acht jaar gevochten in Oekraïne (Donbas regio's Donetsk en Luhansk). In 2014 namen Russische militairen in neutrale kleding zonder Russische logo's het schiereiland de Krim in. En in de oostelijke Oekraïnse regio's Donetsk en Loehansk wordt sinds die tijd gevochten door Oekraïners die hun regio willen afscheiden. Deze separatisten zijn in de minderheid maar worden gesteund door Rusland. Al ontkent het Kremlin dat officieel. Deze week zegt de Russische president Poetin dat Rusland de 'volksrepublieken' in Donetsk en Luhansk erkent en als onafhankelijk beschouwt. Direct na zijn toespraak stuurt Rusland militairen naar Donetsk en Luhansk. Volgens Poetin gaat het om een vredesmissie. De Amerikanen vinden dat tijdens een ingelaste vergadering van de VN-Veiligheidsraad onzin en een smoes om een oorlog te beginnen.