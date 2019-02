Steeds meer Drentse buurten hebben WhatsApp-buurtpreventie

Buurtpreventiegroepen op WhatsApp komen steeds vaker voor in Drenthe. In 2013 waren er nog maar acht buurten in de provincie die met de Alarm WhatsApp-buurtpreventieapp hun omgeving veilig hielden. Inmiddels zijn dat er 248 volgens stichting WABP.

“WhatsApp-buurtpreventieapps zijn geweldige middelen waarmee de burger een beroep kan doen op de wijkagent, maar ook andersom”, vindt politiewoordvoerder Grietje Hartstra.Bewoners kunnen van alles op de buurtpreventie groepsapps melden, van inbraken en burenruzies tot dierenleed. “Het is een laagdrempelige en toegankelijke optie voor de burger om iets te melden”, zegt Hartstra. Aangewezen personen in de groepsapps kunnen vervolgens informatie doorspelen naar de wijkagent. “Bij spoedgevallen kan natuurlijk gewoon 112 gebeld worden.”De politie is blij met de initiatieven. “We stellen het meedenken van mensen heel erg op prijs. We kunnen burgers vragen om op te letten op verdachte auto’s en zij kunnen ons ook melden wanneer er een activiteit plaatsvindt die nog niet op onze radar is verschenen.”De WhatsApp-buurtpreventie initiatieven kunnen door mensen zelf opgezet worden. “Dit is ook een voordeel ten opzichte van initiatieven als Burgernet.”Het lijntje tussen de bewoners en de wijkagent wordt net iets korter met de apps. “Het is een goed werkend preventief middel. Als meerdere mensen een oogje in het zeil houden, kan er aan een veiligere wijk gewerkt worden", vindt Hartstra. "De politie waardeert het altijd als meerdere bewoners hun ogen en oren open houden.”